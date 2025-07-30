Из 1,7 млн безработных 1,1 млн составляют городские жители, 0,6 млн - сельские

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в июне 2025 года составил 2,2%, месяцем ранее показатель также находился на уровне 2,2%, следует из данных Росстата.

Всего в июне 1,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда).

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 51,1%, при этом уровень безработицы женщин (2,3%) выше уровня безработицы мужчин (2,1%).

Из 1,7 млн безработных 1,1 млн составляют городские жители, 0,6 млн - сельские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3,3%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (1,9%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в июне 2025 года составил 38 лет. На долю молодежи в возрасте до 25 лет среди безработных приходится 22,1%, лиц в возрасте 50 лет и старше - 23,6%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, - 29,4%.