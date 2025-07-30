Потребительские цены снизились на 0,05%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 22 по 28 июля замедлилась до 9,02% с 9,17% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"Годовая инфляция на 28 июля зафиксирована на уровне 9,02%", - отмечается в обзоре.

На неделе с 22 по 28 июля 2025 года на потребительском рынке сохраняется дефляция - цены снизились на 0,05%. При этом отмечается дальнейшее снижение цен на продовольственные товары (-0,24%) и ускоренное удешевление плодоовощной продукции. "На остальные продукты питания цены изменились на 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,01%, в секторе наблюдаемых услуг динамика цен составила 0,15%", - говорится в обзоре.

В середине июня на полях ПМЭФ министр экономического развития России Максим Решетников говорил, что замедление инфляции в стране сейчас идет ниже прогнозной траектории министерства в 7,6%. Он отмечал, что уточняющую оценку Минэкономразвития, как обычно, подготовит в августе.