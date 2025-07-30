Госсовет: нужно предусмотреть финансирование на строительство АСММ в нацпроекте

По мнению председателя комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсена Николаева, такие проекты будут востребованы в регионах Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Финансирование на реализацию проектов атомных станций малой мощности (АСММ) необходимо предусмотреть в национальном проекте "Новые атомные и энергетические технологии". Такое мнение высказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Есть задачи по реализации станции сверхмалой мощности, которые у нас уже в стране или разработаны, или готовы к производству, но вместе с тем в новом национальном проекте, несмотря на присутствие самих этих проектов, финансирование не предусмотрено. <...> Потребность в них понятна", - сказал Николаев.

По его мнению, такие проекты будут востребованы в регионах Дальнего Востока и Арктики, где есть большой энергодефицит.

Николаев отметил, что России для сохранения технологического лидерства необходимо развивать рынок АСММ. "На сегодняшний день у России серьезный задел по большим и средним (атомным) реакторам. И здесь необходима реализация ряда проектов, которые позволят укрепить наше лидерство", - пояснил он.

По данным Росстата, рост электропотребления на Дальнем Востоке за последние 10 лет составил 26%, что вдвое выше, чем в среднем по России. Прогнозируется, что до 2030 года этот показатель составит 5% ежегодно, что также более чем в два раза превышает среднероссийский уровень. Вместе с тем к 2030 году для ликвидации прогнозируемого дефицита электрической энергии и мощности на территории энергосистем ДФО требуется строительство порядка 2,2 гигаватта мощности теплоэлектростанций и не менее 1,7 гигаватта возобновляемых источников энергии.