"Лукойл" снизил прибыль по РСБУ в I полугодии на 5%

Она составила 327,7 млрд рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе - июне 2025 года снизилась на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составила 327,7 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка "Лукойла" за отчетный период сократилась на 4,9%, до 1,398 трлн рублей.

Валовая прибыль уменьшилась на 5,1%, до 416,4 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 7,5%, до 346,7 млрд рублей. Прибыль от продаж в первом полугодии составила 320,7 млрд рублей, что на 9,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

"Лукойл" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт.