Росатом разработал комплекс для контроля безопасности на дорогах

"Метеор" предназначен для измерения скорости движения транспорта и включает камеры собственного производства и соответствующее программное обеспечение

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Росатом запустил в производство полностью отечественный комплекс "Метеор" для контроля безопасности на дорогах. Об этом ТАСС сообщили в компании "Росатом инфраструктурные решения" (РИР), разработавшей аппаратуру и ПО для нее.

Комплекс "Метеор" - полностью отечественное решение с высокими метрологическими характеристиками. Он предназначен для измерения скорости движения транспорта на дорогах и включает камеры собственного производства и соответствующее программное обеспечение. Оборудование и компоненты созданы на собственных производственных мощностях РИР. Как подчеркнули в компании, аналогичного оборудования с такой степень локализации в России нет. "У нас используется собственная компонентная база, что позволяет минимизировать зависимость от импортных поставок", - отметили в РИР, добавив, что с учетом того, что камеры и ПО встраиваются в IT-инфраструктуру региона, использование отечественных разработок повышает уровень IT-безопасности.

Решение моноблочное: внутри корпуса размещены видеокамера, процессорный модуль, климатический контроллер, модули навигации, времени и связи. К моноблоку могут подключаться до трех поворотных распознающих камер. Комплекс позволяет не только оперативно фиксировать скорость транспортных средств, но и контролировать дорожную обстановку для организации управления транспортными потоками. Оборудование прошло все необходимые процедуры и включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в шести модификациях.

В настоящее время, сообщили ТАСС, началась реализация проекта с использованием "Метеоров" на дорогах Краснодарского края. В регион поставлена модификация "Метеор PRO.01". Она может применяться как стационарно, так и в передвижном варианте, фиксируя все события, в том числе административные правонарушения правил благоустройства.