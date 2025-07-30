Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи упал до 2 726,66 пункта

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 1,15%, до 2 726,66 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,68% - до 1 049,62 пункта. Курс юаня уменьшился на 25,8 копейки до 11,16 рубля.

"Индекс Мосбиржи продолжает придерживаться выжидательной позиции, занятой с самого начала недели, и окончательно консолидировался около уровня 2750 пунктов", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии находились акции "Камаза"(+5,96%), бумаги МКПАО "ВК" (+2,51%), котировки "Соллерса" (+5,41%), котировки "Самолета" (+1,56%) и ценные бумаги "Алросы" (+2,96%).

"Лидерами роста на российском рынке акций оказались акции "Камаза", скорее всего, на новости о запрете продаж в России четырех марок грузовых автомобилей из Китая, являющихся конкурентами российского производителя грузовиков", - полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги "Эн+" (-2,21%), акции "Фосагро" (-2,14%) и бумаги "Мосэнерго" (-1,96%).

"Лидерами понижения стали акции холдинга "Эн+ групп", возможно, в преддверии публикации полугодовых финансовых результатов", - считает эксперт.

Прогноз на 31 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в четверг курс доллара будет колебаться на уровне 81-82,5 рубля, юань - в диапазоне 11-11,5 рубля.

Как считают в Freedom Finance Global, 31 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 31 июля: 80-82 рублей, 91-93 рублей и 11-11,4 рубля, соответственно.