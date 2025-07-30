Башкирия привлечет 5,6 млрд рублей займов для покрытия дефицита бюджета

В пресс-службе правительства региона сообщили, что на эти цели также направят средства от реализации госсобственности

УФА, 30 июля. /ТАСС/. Башкирия привлечет рыночные заимствования на сумму 5,6 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета в 2025 году. Также на эти цели направят средства от реализации госсобственности, стоимость которой оценивается на сумму более 3 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Башкирии.

"Покрытие дефицита бюджета республики будем осуществлять за счет привлечения рыночных заимствований в объеме 5,6 млрд рублей, возврата бюджетных кредитов местными бюджетами и юридическими лицами - 450 млн рублей, собственных средств - 600 млн рублей, а также за счет поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, в объеме 3,1 млрд рублей", - указано в сообщении.

Приватизация некоторых объектов из перечня государственного имущества Башкирии выполняется в соответствии с прогнозным планом приватизации на 2024 - 2026 годы, который был утвержден в 2023 году.

В начале июня Госсобрание внесло изменения в закон "О бюджете Республики Башкортостан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". После всех уточнений в 2025 году доходы регионального бюджета увеличились на 100 млн рублей, расходы выросли на 5,9 млрд рублей, дефицит - на 5,8 млрд рублей и составил 9,8 млрд рублей.