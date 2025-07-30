Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в городе действует больше 20 инструментов, с помощью которых предприятия снижают налоговую нагрузку

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Москве за последние пять лет увеличился более, чем в два раза. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Москва оказывает компаниям всестороннюю поддержку и создает условия для развития промышленного потенциала. В столице действует больше 20 инструментов, с помощью которых предприятия снижают налоговую нагрузку, находят площадки под размещение производств, привлекают дополнительные инвестиции и выходят на экспортные рынки. За первые пять месяцев 2025-го индекс промышленного производства в столице увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за последние пять лет он вырос в 2,3 раза", - сказал Ликсутов.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на рейтинговое агентство АКРА, что Москва заняла первое место в рэнкинге по вкладу роста обрабатывающих производств в общероссийскую динамику за последние четыре года. Второе место по вкладу в общероссийский показатель - у Санкт-Петербурга. А далее следуют Московская область, Ленинградская область и Татарстан.

Как заявила ведущий научный сотрудник центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина, слова которой приводит РБК, столичные власти отмечали, что "индустриальный сектор Москвы растет ударными темпами", - это отражает "общий курс на реиндустриализацию". При этом термин "реиндустриализация" в отношении Москвы она применяет с осторожностью. "Реиндустриализация в классическом понимании - это возвращение промышленного производства после периода деиндустриализации. Однако в России (и в Москве в частности) не происходило масштабной деиндустриализации - как это было в Европе или в США, когда предприятия или прекращали производственную деятельность, или переносили ее в другие локации (например, в Китай)", - пояснила Федюнина.