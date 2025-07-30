Компания сообщила, что заказ можно оформить непосредственно в заведении

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания Rostic's столкнулась с кратковременным сбоем в работе IT-инфраструктуры, сообщила компания в Telegram-канале.

"В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе IT-инфраструктуры. Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание. Все наши рестораны работают. Заказ можно оформить непосредственно в заведении", - говорится в сообщении.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщил, что посетители заведений Rostic's массово жалуются на "техническую ошибку" при заказе еды внутри ресторана и онлайн.