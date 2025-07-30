Объем закупки будет включать 20 истребителей Eurofighter Typhoon, 3 тыс. бронемашин Boxer и до 3,5 тыс. боевых машин пехоты Patria

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Германии планирует закупить военной техники на несколько миллиардов евро, включая 20 истребителей Eurofighter Typhoon, 3 тыс. бронемашин Boxer и до 3,5 тыс. боевых машин пехоты Patria. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, только заказ истребителей Eurofighter Typhoon обойдется ФРГ в €4-5 млрд , а покупка бронемашин Boxer и боевых машин Patria оценивается в €10 и €7 млрд соответственно. Ожидается, что техника будет доставлена в Германию в течение 10 лет.

Министерство обороны также продвигает планы по закупке большего количества систем противовоздушной обороны IRIS-T и нескольких сотен платформ для защиты БПЛА SkyRanger, пишет агентство.

Ранее министерство финансов Германии одобрило проект федерального бюджета на 2026 год, в соответствии с которым расходы на оборону увеличатся до примерно €82,7 млрд.