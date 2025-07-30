Американский президент заявил, что переговоры с КНР продвигаются

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп прогнозирует, что Соединенным Штатам и Китаю удастся выработать "очень справедливую" договоренность о дальнейших условиях двусторонней торговли.

"Мы продвигаемся с Китаем. У нас дела идут отлично с Китаем. Думаю, что все сработает очень хорошо. <...> Думаю, у нас с Китаем будет очень справедливая сделка", - заявил американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме.

Очередной раунд переговоров КНР и США по вопросам двусторонней торговли прошел 28-29 июля в Стокгольме. По итогам консультаций стороны продлили приостановку дополнительных импортных пошлин еще на три месяца. По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Срок этой сделки истекает 12 августа.