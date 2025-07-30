В сообщении регулятора отмечается, что при рассмотрении масштабов и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25 - 4,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - прим. ТАСС) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4,25 - 4,5%", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что при рассмотрении масштабов и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.

"Хотя колебания чистого экспорта продолжают влиять на данные, последние показатели свидетельствуют о том, что рост экономической активности в первой половине года замедлился. Уровень безработицы остается низким, а условия на рынке труда - стабильными. Инфляция остается несколько повышенной", - подчеркнул регулятор.

Отмечается, что FOMC продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, а также долговых обязательств агентств и ценных бумаг, обеспеченных закладными. Комитет твердо привержен поддержке максимальной занятости и возвращению инфляции к своему целевому показателю в 2%.

Результаты следующего заседания американского регулятора по ставке будут опубликованы 17 сентября.