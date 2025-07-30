Как отмечается в постановлении президента США, указанные меры вступят в силу с 1 августа

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал постановление о введении с 1 августа тарифов в размере 50% на импорт медных полуфабрикатов и производных продуктов с высоким содержанием меди. Об этом говорится в документе, распространенном Белым домом.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал постановление, направленное на устранение последствий импорта меди для национальной безопасности Америки, в том числе путем введения тарифов на несколько категорий импорта меди", - говорится в документе.

"Постановление вводит универсальные тарифы в размере 50% на импорт медных полуфабрикатов (таких, как медные трубы, провода, прутья, листы и трубки) и производных продуктов с высоким содержанием меди (таких, как трубопроводная арматура, кабели, соединители и электрические компоненты)", - указывается в заявлении. Как отмечается, указанные меры вступят в силу с 1 августа.

В документе также говорится, что Министерство торговли США должно предпринять соответствующие шаги для поддержки медной промышленности. В частности, требуется, чтобы 25% производимого в Соединенных Штатах высококачественного медного лома продавалось внутри страны.