По словам сенатора Линдси Грэма, "значительное двухпартийное большинство" готово помочь президенту в этом

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) в очередной раз сообщил о намерении президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран, закупающих нефть и газ у России.

"Судя по всему, вы (Россия - прим. ТАСС) не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая тем самым вашу военную машину", - написал Грэм в Х. По его словам, "значительное двухпартийное большинство" готово помочь президенту в этом.

14 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям об урегулировании на Украине. Однако позднее американский лидер заявил, что сокращает этот срок до 10 дней, начиная с 30 июля.

Как заявил на брифинге 30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская экономика успешно функционирует в условиях западных санкций. "Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует, - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о подготовке к анонсированным США через 10 дней санкциям против РФ. - Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет".