Дмитриев: сторонники санкций являются главной угрозой для доллара США

Глава РФПИ привел в пример бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который использовал американскую валюту как "оружие с помощью бесконечных и неэффективных санкций"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что угрозу для доллара США несут не страны БРИКС, а приверженцы использования санкций как оружия, такие как предыдущий президент США Джо Байден.

"Самая большая угроза для доллара США не БРИКС, а такие как Байден, кто превращает его в оружие с помощью бесконечных и неэффективных санкций", - написал Дмитриев в X.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС настроено против США и пытается лишить доллар статуса мировой резервной валюты. С таким утверждением он выступил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.