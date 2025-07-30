Как рассказали в пресс-службе, виртуальный мобильный оператор "Сбермобайл" стал первым российским федеральным оператором на территории регионов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Виртуальный оператор сотовой связи "Сбермобайл" начал свою работу на территории Запорожской и Херсонской областей, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

"Виртуальный мобильный оператор "Сбермобайл" стал первым российским федеральным оператором на территории Запорожской и Херсонской областей", - сказали в пресс-службе.

Как уточняется, услуги связи в данных регионах оператор предоставляет с использованием сети партнерской инфраструктуры оператора "МирТелеком", который входит в группу компаний "Миранда-медиа". Меморандум о сотрудничестве сторон был подписан осенью 2024 года.

Согласно предоставленным данным, услуги связи в указанных регионах оператор осуществляет посредством сети партнерской инфраструктуры, принадлежащей оператору "Миртелеком", входящему в группу компаний "Миранда-медиа". Меморандум о партнерстве между сторонами был подписан осенью 2024 года. Абоненты "Сбермобайла", как рассказали в пресс-службе, имеют возможность получить новый номер или перейти в сеть от другого оператора с сохранением имеющегося номера. "Абонентам "Сбермобайла на новых территориях открыт доступ ко всем дополнительным опциям и сервисам оператора, являющегося частью большой экосистемы Сбера", - добавили в пресс-службе.

Генеральный директор "Сбермобайла" Сергей Волков отметил в беседе с ТАСС, что оператор активно расширяет зоны покрытия, интегрируя новые регионы России в единое телекоммуникационное пространство. В свою очередь генеральный директор "Миранда-медиа" Игорь Жижикин напомнил, что по итогам первой половины этого года общее количество абонентов, которых обслуживают сети телеком-оператора, уже превысило 2 млн и планируется, что будет в дальнейшем расти.

Ранее "Сбермобайл" начал работать в Республике Крым и в Севастополе, а также в Луганской Народной Республике на инфраструктуре "Миранда-медиа".