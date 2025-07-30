Это говорит об интересе населения использовать разные платежные инструменты удобные в тот или иной момент жизни, отметили в Сбербанке

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ежемесячный оборот альтернативных карточным методов оплаты в Сбербанке превысил 1 трлн рублей в I квартале 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"В I квартале 2025 года доля альтернативных платежных методов продолжила расти, хотя темп роста замедляется. К концу квартала почти каждая 4-ая транзакция проходит без карты или ввода карточных реквизитов. Ежемесячный оборот альтернативных методов оплаты уже превысил 1 трлн руб., что говорит об интересе населения использовать разные платежные инструменты удобные в тот или иной момент жизни", - отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что доля альтернативных платежей в общем трафике растет достаточно быстрыми темпами, несмотря на краткосрочные периоды застоя, создающие условия для дальнейшего роста.