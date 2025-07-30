По плану выплаты будут составлять от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, рассказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает ввести прогрессивную шкалу маткапитала с выплатами от 500 тыс. до 700 тыс. рублей на каждого родившегося в семье ребенка, а также предусмотреть компенсацию аренды жилья для семей с детьми. Об этом ТАСС рассказал председатель СРЗП Сергей Миронов, отвечая на вопрос о планах и приоритетах думской фракции справороссов на осеннюю сессию.

"Отдельная проблема - это, конечно, демография. У нас есть предложение о прогрессивном материнском капитале: первый ребенок родился - 500 тыс. рублей родители получили, второй родился - 600 тыс., третий родился - 700 тыс. [Итого]: 1,8 млн рублей - нормальное подспорье", - сказал Миронов.

Он также отметил, что несколько миллионов семей в России вынуждены арендовать жилье, что существенно сокращает финансовые возможности семьи. "Мы предлагаем: ребенок один родился - 50% стоимости вот этой аренды жилья компенсируется [государством]. Второй ребенок родился - 75% компенсируется. Третий ребенок - 100% компенсируется", - сказал парламентарий.

Миронов уверен, что такие предложения помогут решить проблему демографии.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго - еще 221 895 рублей (или 912 162 рублей сразу за двоих детей).