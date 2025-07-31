Респонденты опасались, что банкноты, выпущенные до 2009 года, не примут за границей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 40% опрошенных россиян в этом году отказались от покупки так называемых "белых" долларов - банкнот, выпущенных до 2009 года, опасаясь, что их не примут за границей. Для сравнения: в 2024 году число тех, кто не готов покупать "старые" доллары было в два раза меньше. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Уже 38% опрошенных заявили, что принципиально покупают только новые доллары. Лишь 6% намеренно приобретают банкноты 1990-2006 годов, поскольку не планируют зарубежные поездки и ориентируются исключительно на курс. Еще 14% выбрали доллары начала 2000-х, сочтя их компромиссом между ценой и ликвидностью. 42% не знают, стоит ли вообще менять рубли на валюту", - говорится в материалах.

В 2024 году, по данным опроса, 19% респондентов были готовы приобретать только "синие" доллары - новые купюры с 3D-лентой и измененным дизайном, введенные в оборот с 2009 г. Эксперты отмечают, что россияне пересмотрели свое отношение к наличной валюте после осеннего предупреждения Ассоциации туроператоров России о проблемах с обменом старых долларов за рубежом. Тогда же 8% из-за наценки предпочли более дешевые доллары нулевых годов. Еще 11% пошли на осознанный риск и приобрели купюры 1990-х годов по максимально выгодному курсу.

Интересно, что важную роль в решениях россиян играет сумма планируемого обмена. Те, кто менял или собирался менять до 100 тыс. рублей, чаще соглашались на доллары серий 2003-2006 годов. Среди тех, кто выделял на покупку 200 тыс. рублей и более, практически все выбирали исключительно "синие" банкноты. При этом на суммы до 30 тыс. рублей чаще приобретались купюры 1990-х годов, предлагавшиеся с минимальной наценкой к официальному курсу.

Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко отмечает, что покупатели опасаются, что старые доллары могут не принять в обменниках за границей или примут по заниженному курсу. Особенно, по ее словам, тревожит ситуация в популярных туристических странах - в Турции, ОАЭ и Таиланде. Люди стали осторожнее, а банки, в свою очередь, стараются избавиться от невостребованных банкнот. "Например, в нескольких московских банках доллары старого образца продавались по 78,6-79.6 руб. хотя официальный курс ЦБ составляет 79,58, а по данным Forex, он уже превысил 82 рубля. Так банки стимулируют интерес к залежавшимся купюрам, но большинство россиян не готовы рисковать ликвидностью ради экономии одного-двух рублей", - добавила она.

В опросе участвовали более 1,5 тыс. респондентов, проживающих в РФ.