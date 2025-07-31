При этом доля российского экспорта, поставляемая в эти государства, снизилась в четыре раза, по сравнению с досанкционным периодом, говорится в докладе лаборатории международной торговли

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Доля импорта из недружественных стран продолжает постепенно снижаться, сейчас она втрое ниже, чем была в досанкционный период. Об этом говорится в докладе лаборатории международной торговли Института Гайдара по результатам анализа данных внешней торговли России с января по май 2025 года.

"В импорте доля поставок из недружественных стран продолжает постепенно снижаться - до 16,5%. Сейчас она втрое ниже, чем была в досанкционный период", - отмечается в материале.

Переориентация торговли в целом завершилась как в части импорта, так и экспорта. "По оценкам на основе зеркальной статистики, доля российского экспорта, поставляемого на рынки недружественных стран, стабилизировалась на уровне 15%, что в четыре раза ниже их доли в досанкционном периоде", - говорится в документе.