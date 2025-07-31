Кредитные учреждения должны получить оценку не ниже "А-" в как минимум двух российских рейтинговых агентствах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России своим постановлением определило требования к банкам, где могут быть на временной основе размещены средства Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Уже с 14 декабря фонды ОМС будут вправе размещать средства лишь в тех банках, которые получили оценки не менее двух российских рейтинговых агентств - АКРА, "Эксперт РА", "Национальные кредитные рейтинги" или Национального рейтингового агентства. Рейтинг кредитного учреждения по шкале каждого из агентств должен быть не ниже "А-".

Как только банк перестанет соответствовать требованием, фонд ОМС сможет на следующий же день потребовать средства назад.