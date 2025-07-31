По данным пресс-службы кредитной организации, в I квартале 2025 года россияне совершили более 37,5 млн покупок с помощью биометрии, что превышает общее количество таких транзакций за весь 2024 год

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Доля альтернативных карточным методов оплаты к 2030 году может достичь 40% и продолжит расти в общем трафике платежей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Доля альтернативных платежей в общем трафике растет достаточно быстрыми темпами, несмотря на краткосрочные периоды застоя, создающие условия для дальнейшего роста. В течение пяти лет, к 2030 году, доля альтернативных платежных методов может достигнуть 40% и продолжит расти", - отметили в кредитной организации.

Так, за I квартал 2025 года россияне совершили более 37,5 млн покупок на общую сумму почти 30 млрд рублей с помощью биометрии. Результаты I квартала 2025 года уже превышают общее количество транзакций за весь 2024 год. "Рост транзакционной активности по биометрии подкрепляется интересом граждан к новым технологиям", - подчеркнули в Сбере.