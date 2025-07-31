Показатель составил 1,31 млн рублей, сообщили в бюро

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Средний размер выданных автокредитов в июне 2025 года увеличился на 3% по сравнению с маем и составил 1,31 млн рублей ( в мае - 1,27 млн рублей), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года средний чек выданных автокредитов в июне 2025 года, наоборот, сократился - на 10,6% (в июне 2024 года - 1,47 млн рублей).

Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных автокредитов в июне 2025 года был отмечен в Москве (1,79 млн рублей), Московской области (1,61 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,51 млн рублей), а также в Новосибирской (1,44 млн рублей), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (1,43 млн рублей) и Ленинградской (1,43 млн рублей) областях.

При этом наибольший рост среднего размера автокредита в июне 2025 года по сравнению с маем показали Новосибирская область (+8,3%), Пермский край (+8,2%), Тульская (+7,7%) и Челябинская (+5,7%) области, а также Республика Башкортостан (+5,3%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек выданного автокредита за месяц увеличился на 4,1% и 0,7% соответственно.

"После семимесячного падения, начавшегося в августе 2024 года, средний размер выданных автокредитов растет четвертый месяц подряд. Напомним, что средний чек кредита на покупку авто начал сокращаться в середине прошлого года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании. В настоящее время, несмотря на определенный восстановительный рост, низкие значения данного показателя по сравнению с прошлым годом обусловлены, прежде всего, некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.