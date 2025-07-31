Депутат Антропенко призвал не допускать до работы в такси мигрантов без прививок

В первую очередь нужно проверять водителей детского такси, считает парламентарий

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мигрантов, которые не имеют прививок от ряда опасных заболеваний, не стоит допускать к работе в такси. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

Ранее в Санкт-Петербурге таксопаркам и сервисам каршеринга с услугами водителя запретили до конца 2025 года нанимать иностранных граждан, которые работают по патентам.

"Поддерживаю такое решение и считаю, что другим регионам стоило бы последовать примеру северной столицы. <…> Если же регионы не готовы пойти на такой шаг, то как минимум им стоит обратить внимание на здоровье принимаемых на работу иностранцев. И не допускать к пассажирам мигрантов, у которых нет прививок от кори, дифтерии, гепатита А и других опасных заболеваний", - сказал Антропенко.

Депутат считает, что "в первую очередь нужно начать с детского такси, ведь здоровье и безопасность подрастающего поколения - одна из приоритетных задач государства".