Они представляют разные провинции или города государства

КАЗАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Десять делегаций правительственного уровня из различных провинций и городов Китая на данный момент ожидаются на международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани. Подготовлена обширная деловая и культурная программа, сообщила ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"У нас 10 официальных крупных делегаций правительственного уровня. <...> Они представляют разные провинции или города. <...> Каждая из них везет с собой бизнес. Очень солидные бизнесмены летят в частном порядке. Программа насыщенная", - сказала Минуллина.

В частности, по ее словам, планируется проведение круглого стола с китайскими компаниями при участии главы Татарстана Рустама Минниханова и подписание соглашений по локализации китайских производств по итогам этого круглого стола.

В рамках форума также пройдут гольф-турнир, гонка на лодках-драконах, турнир по настольному теннису. Также планируется выставка техники и насыщенная культурная программа.

Третий международный форум "Ростки" пройдет в Казани 18-19 августа.