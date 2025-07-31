В среднем такой ремонт без учетов лимитов обходится в 93,5 тыс. рублей, говорится в исследовании страхового брокера

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость ремонта по ОСАГО (без учетов лимитов) китайских автомобилей за шесть месяцев 2025 года снизилась на 6% год к году, до 93,5 тыс. рублей. Этот показатель почти вдвое ниже значения для европейских машин за этот же период - 173,3 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании страхового брокера Mains, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"Средняя стоимость ремонта (без учета лимитов по ОСАГО) для китайских автомобилей за шесть месяцев 2025 года показала сопоставимые с 2024 годом показатели и составила 93 538 рублей. Это почти вдвое ниже значения для европейских автомобилей за этот же период - 173 255 рублей, который к тому же вырос примерно на 40 000 рублей по сравнению с 2024 годом", - сказано в исследовании.

Исходя из его данных, средняя стоимость ремонта (без учета лимитов по ОСАГО) в первом полугодии 2025 года для китайских машин составила 93,5 тыс. рублей (-6%), для европейских - 173,3 тыс. рублей (+31,8%), а для японских и корейских автомобилей - 172,7 тыс. рублей и 99,9 тыс. рублей, показав рост на 4,5 тыс. рублей и 2,4 тыс. рублей соответственно.

При этом в топ-5 марок по количеству обращений за страховым ремонтом по ОСАГО в январе - июне 2025 года вошли Lada (12,5%), Toyota (10%), Kia (9,7%), Hyundai (8,9%), Volkswagen (7,4%).

В 2025 году при ремонтах по ОСАГО чаще всего требовалась замена заднего бампера (29% случаев) и переднего бампера (20%). На третьем месте оказались передние фары (23%). Реже водители сталкивались с необходимостью замены передних крыльев (16%), крышки багажника (14%) и задней двери (13%).

Такие детали, как задний фонарь, решетка радиатора, колесный диск и передняя дверь, нуждались в ремонте лишь в 11% случаев. Капот требовал замены реже всего - только у 8% автомобилистов.

По стоимости ремонта лидировали задняя дверь (57,8 тыс. рублей), крышка багажника (53,6 тыс. рублей) и передняя фара (40,5 тыс. рублей).