Внешняя напряженность противодействует распространению российского угля, отмечают специалисты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Восстановление котировок угля не выглядит возможным в ближайшей перспективе, для восстановления деловой активности в РФ понадобится время, а внешняя напряженность противодействует широкому распространению российского угля. В связи с этим и глубиной проблем в отрасли ориентиром для восстановления ситуации в угольной сфере может служить 2027 год, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Партнер направления "Инвестиции и рынки капитала" компании Kept Сергей Казачков отметил, что угольная отрасль РФ находится в кризисной ситуации, в особенности для производителей энергетического угля и марок углей, которые не являются премиальными. "Экспорт энергетического угля на южное и северное направление остается убыточным, в том числе из-за сильного рубля, высоких затрат на логистику и низких мировых цен на уголь. Экспорт энергетического угля на восточном направлении дает либо небольшую маржу, либо убыток в зависимости от колебаний цен от месяца к месяцу", - сказал он. Казачков добавил, что производители энергетического угля находятся в более трудном положении по сравнению с металлургическим углем в связи более низкой маржой от продажи угля при сопоставимых логистических расходах на тонну.

Эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов уточнил, что кризис в отрасли вызван совокупностью проблем: падение мировых цен на уголь, сокращение мирового спроса из-за накопления запасов, снижения спроса на экспортный уголь со стороны Китая; жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, укрепление рубля, потеря спроса со стороны Европы. Эксперт отмечает, что для улучшения состояния потребуется планомерное смягчение давления каждого из факторов. Он добавил, что несмотря на начавшееся снижение ставки ЦБ, цикл снижения имеет длительный характер, что не позволяет моментально устранить давление процентных расходов.

Кроме того, по мнению эксперта, восстановление котировок угля также не выглядит возможным в ближайшей перспективе. "Вполне возможно, что спрос со стороны Китая будет все больше удовлетворяться за счет собственной добычи. В то же время, энергопереход усиливает спрос на более чистые источники энергии", - уточнил он. По мнению эксперта, ослабление рубля будет зависеть как от ключевой ставки, так и от геополитических факторов. "Резкие позитивные сдвиги приведут к укреплению рубля, в то время как усиление геополитической напряженности будет способствовать росту курсов. В то же время, внешняя напряженность противодействует широкому распространению российского угля, оказывая двоякое влияние на отрасль", - считает Смирнов. Он добавил, что с учетом глубины проблем отрасли, ориентиром для восстановления может служить 2027 год.