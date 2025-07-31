Большая часть этой суммы приходится на форму и обувь, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сборы ребенка в школу в России в 2025 году обойдутся родителям в 17 925 рублей, в то время как четверть россиян рассчитывают потратить на это свыше 25 000 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса лояльности "Апельсин", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"Подготовка к 1 сентября начинается уже с первых дней августа - родители готовятся к учебному сезону как морально, так и материально. Сервис лояльности "Апельсин" провел опрос среди родителей учащихся с 1-го по 11-й класс и выяснил бюджеты: в среднем в 2025 году сборы ребенка в школу обойдутся в 17 925 рублей. При этом 28% опрошенных рассчитывают потратить свыше 25 000 рублей", - говорится в исследовании.

Отмечается, что основная доля трат для 81% родителей - школьная форма и обувь. В списке обязательных расходов к будущему учебному году у 60% родителей также канцелярия и спортивная одежда.

Также сообщается, что семьям первоклассников приходится вкладываться сразу в весь базовый набор - новую форму, канцелярию, рюкзак и учебники - их приобретают 80% родителей. "С возрастом корзина становится более точечной, подстраиваясь под интересы ребенка. В старшей школе на первый план у 44% выходит приобретение гаджетов (ноутбука, телефона и планшета) и спортивной одежды (67%). Рюкзак докупают лишь 11%", - говорится в исследовании.