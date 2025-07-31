В случае реализации таких инициатив усиливается налоговая и административная нагрузка, что особенно чувствительно для малого бизнеса, сказал глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин выразил обеспокоенность в связи с обсуждением возможной корректировки параметров упрощенной системы налогообложения (УСН), поскольку это может иметь негативный эффект для микробизнеса. Об этом он сообщил ТАСС уточнив, что направил обращение с позицией ТПП РФ в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

"Обсуждаемые изменения, в том числе снижение предельного уровня дохода, по достижении которого налогоплательщики на УСН будут обязаны уплачивать НДС, затрагивают значительную часть микробизнеса и могут привести к серьезным негативным последствиям", - отметил Катырин.

По его словам, в случае реализации таких инициатив усиливается налоговая и административная нагрузка, что особенно чувствительно для малого бизнеса в торговле, работающего в небольших населенных пунктах. Для многих из них применение УСН - это единственное условие сохранения рентабельности, подчеркнул глава палаты.

Катырин также обратил внимание на сопутствующие издержки, с которыми могут столкнуться предприниматели. "Переход на учет по НДС потребует привлечения внешних специалистов, а необходимость уплаты налога по факту отгрузки приведет к кассовым разрывам. В условиях высокой ключевой ставки такие разрывы могут стать непреодолимыми и повлечь за собой закрытие предприятий", - добавил он.

По словам главы ТПП РФ, реализация рассматриваемых изменений способна создать фискальную неопределенность в сегменте МСП, а также повысить риски ухода бизнеса в теневой сектор. При этом Катырин подчеркнул, что данные изменения вступают в противоречие с ранее заявленной позицией о сохранении совокупной налоговой нагрузки на уровне, действовавшем по состоянию на 1 января 2025 года, до 2030 года.

"Важно учитывать, что речь идет о десятках тысяч налогоплательщиков, обеспечивающих занятость, налоговые поступления и доступность товаров и услуг в регионах", - заключил Катырин.