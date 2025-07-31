Необходимо изменение фундаментальных факторов, отмечают специалисты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Для вывода угольной отрасли РФ из кризиса необходимо изменение фундаментальных факторов и более решительные меры поддержки, которые в свою очередь могут негативно повлиять на состояние других отраслей экономики, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов считает, что, вероятнее всего, государству придется вмешиваться в деятельность угольной отрасли. "Без изменения фундаментальных факторов, а это прежде всего цена на мировом рынке, проблемы российских угольщиков не исчезнут. Текущие меры пока позволяют говорить о поддержании операционных процессов в угольной отрасли на горизонте до года", - считает он.

30 мая правительство РФ поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям, срок может быть продлен и на более длительный период. Угольным компаниям также предоставят адресные субсидии, чтобы компенсировать часть стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Еще одно решение касается предоставления компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлении сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность, будут утверждены планы финансового оздоровления предприятий отрасли.

Партнер направления "Инвестиции и рынки капитала" компании Kept Сергей Казачков уточнил, что предложенные меры в сфере логистики угля снизят затраты производителей, однако экспорт в южном и северо-западном направлениях по-прежнему останется убыточным, а восточное будет иметь лишь небольшую маржу. Также ситуация будет в особенности тяжелой для производителей с высокой долговой нагрузкой. "Мы полагаем, что без роста мировых цен на уголь и ослабления рубля предложенных мер будет недостаточно для выхода угольной отрасли из кризисного состояния", - считает он.

В текущих условиях, для ускоренного вывода отрасли из кризиса требуются более решительные меры. В то же время, потенциальные решения могут негативно влиять на состояние других отраслей. Снижение тарифов РЖД или компенсация на внутреннем рынке будут отражаться в бюджете РФ, который и так довольно напряженный, добавил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Смирнов.