Основой для развития в этом направлении могут стать индустриальные парки, такие как китайско-белорусский "Великий камень" в Минской области и российско-китайский "Такот Толмачево" в Новосибирске, отметил специалист

ПЕКИН, 31 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Проекты с участием Китая, РФ и Белоруссии будут способствовать промышленной интеграции трех стран, а также успешному сопряжению проектов инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал заместитель директора института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй.

"Что касается проектов с участием Китая, России и Белоруссии, я считаю, что у них очень хорошие перспективы, - подчеркнул он, комментируя торгово-экономические процессы на евразийском пространстве. - В дальнейшем это может способствовать более эффективной промышленной интеграции трех стран".

Как уточнил эксперт, основой для развития в данном направлении могут стать индустриальные парки, такие как китайско-белорусский "Великий камень" в Минской области и российско-китайский "Такот Толмачево" в Новосибирске. По его словам, это "типичный пример удачного взаимодействия", которое успешно осуществляется, невзирая на негативные международные факторы.

"Если на основе такой модели сформировать китайско-белорусско-российский индустриальный парк, он, <...> безусловно, будет способствовать сближению "Пояса и пути" с ЕАЭС", - добавил замдиректора. Он напомнил, что Россия и Белоруссия играют важную роль в евразийском сотрудничестве, и к тому же выступают в качестве ключевых партнеров при реализации многосторонней инициативы, выдвинутой КНР.

Лю Сюй отметил, что китайское правительство готово укреплять партнерство в подобном формате, поскольку Россия и Белоруссия имеют хорошую промышленную базу. "С другой стороны, эти два государства находятся на перекрестке Евразийского континента, в месте, где соединяются Восток и Запад, - пояснил он. - Совместное продвижение интеграционной модели на этой основе фактически очень благоприятно для экономического сотрудничества и развития каждого из трех государств".

Эксперт выразил уверенность, что активное промышленное взаимодействие между Пекином, Москвой и Минском "неизбежно станет стимулом для развития экономики всего региона".