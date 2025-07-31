Депутаты партии "Справедливая Россия - За правду" также предложили установить пониженную ставку налога на прибыль для производителей детского питания

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), руководитель этой фракции в Госдуме Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова направили письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением снизить НДС до 5% на детское питание отечественного производства. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется целесообразным снизить ставку НДС для отечественного детского питания до 5%. Данная мера напрямую снизит издержки производителей и, соответственно, будет способствовать снижению розничных цен, а также повысит доступность качественного питания для семей. Это также усилит конкурентные позиции российских товаров по сравнению с импортными", - говорится в документе.

Также депутаты предлагают установить пониженную ставку налога на прибыль для производителей детского питания.

Парламентарии отметили, что ключевыми проблемами в области производства и реализации детского питания являются высокая зависимость от импорта и опережающий инфляцию рост цен на продукцию. Предлагаемые налоговые стимулы станут катализатором для качественного роста российской индустрии детского питания, считают они.

Как пояснила ТАСС Лантратова, данные меры нужны не только для поддержки бизнеса, но и для поддержки семей, материнства и будущего страны. "Мы не можем допустить, чтобы здоровье наших детей зависело от цен и санкционной ситуации. Качественное детское питание - это основа демографической безопасности, здоровья нации и национального проекта "Демография", - добавила она.

В свою очередь Миронов подчеркнул, что обеспечение детей качественным, безопасным и доступным питанием "напрямую влияет на развитие подрастающего поколения и является неотъемлемой частью государственной политики поддержки семей с детьми".