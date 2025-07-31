Президент США назвал экономики России и Индии "мертвыми"

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет никакого дела до торгово-экономических связей между Индией и Россией.

"Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом", - написал он в Truth Social.

Ранее Трамп сообщил, что США введут в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%, они вступят в силу 1 августа. Он отметил, что, несмотря на дружественные отношения между двумя странами, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин", а также "жестких и скверных неденежных барьеров". Трамп обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России", а также является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, Индия с 1 августа будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное.