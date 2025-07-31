Исследование: траты на покупку новых коммерческих авто в II квартале упали вдвое

Общая сумма составила 180,8 млрд рублей, следует из исследования "Газпромбанк автолизинга" и аналитического агентства "Автостат"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. На покупку новых коммерческих машин в России в период с апреля по июнь 2025 года было потрачено 180,8 млрд рублей. Этот результат на 53% ниже показателя годичной давности. Об этом говорится в совместном исследовании "Газпромбанк автолизинга" и аналитического агентства "Автостат", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"Газпромбанк автолизинг" и агентство "Автостат" провели совместное исследование рынка новых коммерческих автомобилей (LCV и грузовых) в России и определили его финансовую емкость по итогам 2 квартала 2025 года. Согласно результатам исследования, с апреля по июнь на покупку новых коммерческих машин в нашей стране было потрачено 180,8 млрд рублей. Это на 17% меньше, чем в 1 квартале (218,8 млрд рублей), и на 53% хуже результата годичной давности (385,3 млрд рублей - во 2 квартале 2024 г.)", - сказано в исследовании.

За отчетный период более трети всех расходов (36%, или 65,9 млрд рублей) пришлось на легкие коммерческие автомобили. Всего было продано 20,3 тыс. таких машин. Остальные 64% средств (114,9 млрд рублей) потратили на покупку 12 тыс. грузовиков.

Лидером по расходам в сегменте грузовиков стал отечественный "Камаз" с результатом 35,1 млрд рублей. Его доля в финансовой емкости рынка новых грузовиков (MCV и HCV) увеличилась с 18% (во II квартале 2024 года) до 31% (во II квартале 2025 года). В топ-5 также вошли китайские марки Sitrak (12,6 млрд рублей), FAW (7,8 млрд рублей) и Shacman (7,7 млрд рублей).

"Рассматривая статистику реализации грузовых автомобилей, стоит напомнить, что после официального ухода с рынка "большой семерки" и изменений в логистике в России ощущалась острая нехватка магистральных тягачей, за которой последовал их массовый ввоз. Этот ввоз тягачей, а также самосвалов привел в 2023 году к историческому рекорду продаж грузовиков. Вполне логично, что после пика начинается падение, которое продолжалось весь 2024 год и перешло в 2025-й. Эти факторы напрямую влияют на финансовую емкость рынка, которая тоже падает", - отмечает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов, слова которого приводятся в исследовании.