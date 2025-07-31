Важно, что понимание необходимости активного и тесного взаимодействия проникает и в регионы обеих стран, отметил Денис Алипов

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Интерес индийских предпринимателей к сотрудничеству с Россией растет с каждым годом, несмотря на все препятствия, которые чинит Запад. Об этом заявил посол РФ в Индии Денис Алипов, отвечая на вопросы ТАСС.

"С каждым годом понимание индийским бизнесом того факта, что, несмотря на все препятствия, с Россией можно и нужно работать и торговать, расширяется. И несмотря на все сложности, готовность входить на российский рынок в качестве поставщиков или инвесторов растет. Возможности для этого есть, механизмы расчета в национальных валютах работают, инструменты становятся все более удобными и быстрыми", - сказал он.

"Важно, что понимание необходимости активного и тесного взаимодействия проникает и в регионы, как в Индии, так и в России. В прошлом году у нас в два раза выросло число делегаций из российских регионов, которые посетили с визитом Индию, и представители индийских регионов активно интересуются возможностями, которые есть в РФ. Мы стараемся расширить деловую базу нашего экономического сотрудничества", - добавил посол.

По словам Алипова, "экспорт индийских товаров в Россию растет". "Не очень быстрыми темпами, но стабильно. Номенклатура самая широкая - от чая, мясной и сельскохозяйственной продукции до электроники и техники", - указал он. Как напомнил посол, в 2024 году лидеры двух стран поставили задачу добиться увеличения взаимного товарооборота до $100 млрд к 2030 году. "Если судить по темпам наращивания объемов торговли, мы эту задачу успешно выполним", - считает дипломат.

Товарооборот России и Индии с 2020 года вырос в 5 раз и превысил $64 млрд в 2024 году. По оценке министра иностранных дел республики Субраманьяма Джайшанкара, этот показатель можно довести до $100 млрд еще до 2030 года.