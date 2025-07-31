Канадский премьер Марк Карни ранее заявил, что правительство его страны признает палестинскую государственность во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что заключить торговую сделку с Канадой ему будет очень сложно, потому что Оттава объявила о намерении признать Палестину.

"Канада только что объявила о признании Государства Палестина. Это сильно затруднит нам заключение с ними торгового соглашения", - написал он в Truth Social.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что правительство его страны признает палестинскую государственность во время сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре 2025 года. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Великобритания признает палестинское государство перед сессией ГА ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в нем. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.

Ранее Трамп сообщил, что США уже заключили новые торговые соглашения со многими странами, но переговоры с Канадой все еще продолжаются. При этом он допустил, что Вашингтон ограничится пошлинами на импорт из этого государства. Президент подчеркнул, что большинство торговых соглашений, на которые рассчитывает американская администрация, будут заключены к 1 августа.