Президент США решил не позднее завтрашнего дня пересмотреть тарифные ставки, заявил Анвар Ибрагим

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп согласился пересмотреть размер импортных пошлин на малайзийские товары. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после телефонного разговора с американским лидером.

"После моего разъяснения он решил не позднее завтрашнего дня пересмотреть тарифные ставки, применяемые к Малайзии", - приводит слова главы кабмина информагентство Bernama.

8 июля Трамп заявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин для стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС. Помимо этого, он разослал письма лидерам 14 стран, в том числе Малайзии, о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа. Тарифы на малайзийские товары должны составить 25%.