Депутат Верховной рады Юрий Камельчук задался вопросом, почему антикоррупционные службы не заводят уголовные дела в отношении причастных

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Государственный бюджет Украины ежегодно из-за коррупционных схем на таможне не получает $9,5 млрд (400 млрд гривен). Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.

"Украинская таможня недодает украинскому бюджету 400 млрд гривен в год", - сказал он в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук и задался вопросом, почему антикоррупционные службы не возбуждают уголовные дела в отношении причастных. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.

Проблема коррупции стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Украина, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одним из условий продолжения ее поддержки. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается крайне высоким, а действия властей ограничиваются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.