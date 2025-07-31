По данным DSM Group, средняя цена упаковки упала на 10%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Аптечные продажи препаратов для лечения диабета с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид ("Оземпик" и его аналоги - прим. ТАСС) в России в I полугодии 2025 года выросли в четыре раза и составили 12,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на подсчеты DSM Group.

Как указала газета, похожую динамику отметили и в RNC Pharma. По их подсчетам, в январе - июне 2025 года продажи этих препаратов выросли в 4,2 раза относительно января - июня 2024 года, до 11,7 млрд рублей. В натуральном выражении объем реализации таких средств вырос в 4,5-4,6 раза, до 2,2 млн упаковок, утверждают в обеих компаниях.

В RNC Pharma отметили, что за первое полугодие 2025 года средняя цена упаковки семаглутида составила 5 300 рублей, что на 8% меньше, чем годом ранее. В DSM Group уверяют, что стоимость упала на 10%, до 5 695 рублей за упаковку.

Семаглутид, названный в 2023 году "главным открытием года" редакцией научного журнала Science, представляет собой один из рукотворных аналогов пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.