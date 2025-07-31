В ЛНР в рамках газификации региона подключили газ почти в 360 домах

От жителей республики поступило более 1,3 тыс. заявок на подключение к газовым сетям, сообщили в компании "Черноморнефтегаз"

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Почти 360 домов в муниципалитетах Луганской Народной Республики подключили к системе газоснабжения в рамках программы газификации региона. Это 45,5% домов от общего числа запланированных на 2025 год. Об этом ТАСС сообщили в компании "Черноморнефтегаз".

"Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Луганской Народной Республики на 2024-2033 годы направлена на газификацию как частично газифицированных населенных пунктов, так и не газифицированных, расположенных в 11 городских округах и 17 муниципальных округах Луганской Народной Республики. <…> На 2025 год программой газификации запланировано подключение к сетевому природному газу 800 домовладений, расположенных в 25 муниципалитетах ЛНР. На данный момент подключены 363 домовладения, что составляет 45,5%", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном гендиректором "Черноморнефтегаза" Валерием Братковым.

В компании уточнили, что на данный момент от жителей ЛНР поступило более 1,3 тыс. заявок на подключение к газовым сетям.

27 декабря 2024 года правительство ЛНР утвердило региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства и организаций ЛНР на 2024-2033 годы.

Компания "Черноморнефтегаз" работает в ЛНР с 1 июля 2024 года. В 2024 году в республике провели реорганизацию газовой отрасли: имущественный комплекс газотранспортной системы ЛНР, ранее эксплуатируемый госпредприятием "Луганскгаз", определили в федеральную собственность и передали во временное безвозмездное пользование компании "Черноморнефтегаз". В июле 2024 года глава ЛНР своим распоряжением назвал "Черноморнефтегаз" региональным оператором газификации и единым поставщиком природного газа на территории республики.