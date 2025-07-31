Она учитывает реальные сделки клиента, указала пресс-служба банка

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. "Т-инвестиции" запустили первую в России персонализированную систему обучения инвестициям "Инвест-тренер", учитывающую реальные сделки клиента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Т-банка".

"Инвест-тренер" изучит опыт клиента в "Т-инвестициях" и уже при знакомстве предложит индивидуальную программу инвест-тренировок. Среди заданий могут быть как теоретические, так и практические. Одновременно "Инвест-тренер" анализирует действия инвестора на фондовом рынке, корректируя дальнейшее обучение. Например, если клиент получил отрицательную доходность, "Инвест-тренер" пришлет ему сообщение в чат и пригласит глубже изучить тему и проработать ошибки, чтобы уберечь от будущих потерь", - отметили в прессс-службе.

По словам менеджера по развитию образовательных продуктов "Т-инвестиций" Даниила Полозова, слова которого приводит пресс-служба, одним из главных барьеров на рынке инвестиций остается сложность понимания его работы. "Следующая эпоха будет связана с развитием персонализированных сервисов-помощников, которые расширяют аналитические возможности человека и помогают инвестировать с удовольствием, превращая знания в деньги", - заключил он.