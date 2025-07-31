"Ъ": автодилеры закрывают точки из-за низкого спроса

По словам директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, во втором квартале число автомобильных салонов уменьшилось на 137, до 2,95 тыс. точек

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские автодилеры закрывают нерентабельные точки и отказываются от контрактов с брендами из-за слабого спроса. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

Как сообщил газете директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков, во втором квартале количество автомобильных салонов сократилось на 137, до 2,95 тыс. точек. По его оценке за данный период число дилерских контрактов уменьшилось на 183, до 4,33 тыс.

По данным издания, в число сокращающихся шоурумов помимо салонов с автомобилями массового и премиум-сегмента попадают и точки с машинами люкс-класса. В "Автодоме" отметили "Коммерсанту", что закрыт центр продаж Lamborghini в "Москва-Сити".

Согласно информации газеты, часть участников рынка может уходить с отдельных направлений. Так, дилер "Борисхоф" закрыл направление автомобилей с пробегом и перестал принимать машины на выкуп.

Опрошенные изданием участники рынка скорее пессимистично оценивают будущее отрасли. Гендиректор "Рольфа" Светлана Виноградова считает, что рынок может пройти через череду банкротств и поглощений, а гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский ожидает сокращение дилерских центров в среднем на 10-15% по итогам 2025 года.