Эксперты предупредили компании о рисках потери репутации после кибератак

Гендиректор российского ИБ-вендора "Вебмониторэкс" Анастасия Афонина порекомендовала в случае сбоев реагировать быстро, в случае же кибератаки быстро локализовать ее, сообщить о ней партнерам, восстановить копии данных и сохранить логи для расследования киберинцидента

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Затронутые сбоями в июле 2025 года российские компании из ряда отраслей экономики теряют сотни миллионов рублей из-за простоя в это время, а те, что столкнулись именно с атаками, могут потерять клиентов и репутацию. Им надо быстро реагировать на возникающие события такого характера и выстраивать более безопасную инфраструктуру, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Гендиректор российского ИБ-вендора "Вебмониторэкс" Анастасия Афонина оценила интерес хакеров к российской IT-инфраструктуре как "очень высокий". Преступники, скорее всего, готовились к текущим атакам заранее, потому что "в своих сообщениях они любят говорить, что "сидели" в сети жертвы многие месяцы". Реальные причины сбоев может назвать только сама компания, но официальным заявлениям общество верит меньше, чем хакерам, признала она.

Бизнес-консультант по ИБ компании Positive Technologies Алексей Лукацкий считает, что атаки будут не только продолжаться, но и усиливаться из-за геополитики, но серьезных "каскадных сбоев", когда атака на одну компанию приводит к атакам на компании из других сфер, пока не видно.

Ущерб компаниям за время простоя во время сбоев - сотни миллионов рублей, а косвенными потерями от атак могут стать удар по репутации, отток клиентов и возросшая нагрузка на технических специалистов, оценила Афонина. Атаки на ключевые отрасли экономики и системообразующие предприятия она назвала ударом по репутации "для целого государства".

Афонина посоветовала компаниям, которые столкнулись со сбоями, реагировать быстро, в случае же кибератаки быстро локализовать ее, сообщить о ней партнерам, восстановить копии данных и сохранить логи для расследования киберинцидента. "Главное - проанализировать ситуацию, сделать выводы и оперативно закрыть те дыры в безопасности, которые выявил инцидент", - считает она. Лукацкий назвал ситуацию с кибератаками хорошим сигналом для предприятий выстраивать свою инфраструктуру "более надежным, более безопасным способом".

ИБ-компания "Бастион", заключившая в июне с "Аэрофлотом" "соглашение о сотрудничестве в части проведения совместных мероприятий по развитию отечественных технологий в области кибербезопасности", сообщила ТАСС, что активно содействует перевозчику в изучении причин "июльского инцидента", чтобы учесть все типы уязвимостей в будущем. "Первый совместный проект в рамках нашего соглашения с "Аэрофлотом" находится на стадии подготовки, а его реализация состоится в следующем году", - добавили в ее пресс-службе.

Сбои и кибератаки в последних числа июля

28 июля авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в работе ее информационных систем произошел сбой, причиной которого Генпрокуратура РФ позднее назвала хакерскую атаку. На следующий день сети аптек "Столички" и "Неофарм" уведомили покупателей, что некоторые аптеки не работают по техническим причинам, а медклиника "Семейный доктор" сообщила о нейтрализованной кибератаке. Также со сбоями работал сайт "Почты России". 30 июля произошел внутренний сбой у ретейлера "Вкусвилл", не связанный с атакой, следующей о сбое в работе IT-инфраструктуры сообщила сеть ресторанов быстрого питания Rostic's.