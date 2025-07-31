В 2024 году перевезли 12,5 тыс. контейнеров, отметил председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Мультимодальный маршрут "Арктический экспресс № 1", соединяющий Китай и европейскую часть России через Северный морской путь, позволил Архангельской области увеличить объем контейнерных грузоперевозок в 30 раз. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Программа "Арктический экспресс №1", [которую мы запустили в прошлом году], которая, по сути, связала у нас Подмосковье с портами Китая. <...> И если вы увидите статистику, то по сравнении с 2017 годом, контейнерные грузоперевозки как минимум увеличились в 30 раз, а в прошлом году мы перевезли 12,5 тыс. контейнеров", - сказал он на совместном заседании комиссий Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" и "Северный морской путь и Арктика" на форуме "Арктика-регионы".

Первый "Арктический экспресс №1" отправился из Москвы в Архангельск, чтобы доставить груз в Китай по Северному морскому пути, в июле 2024 года.