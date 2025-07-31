Председатель комиссии по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский отметил, что нестабильная ситуация в Красном море приводит к удорожанию провозимой продукции

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Главным преимуществом Трансарктического транспортного коридора (ТТК) является безопасность. Об этом заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Преимущества <…> Трансарктического транспортного коридора сегодня - в первую очередь, это безопасность. Ни для кого не секрет, что уже сегодня нестабильность в Красном море, которая фиксируется, привела к серьезному изменению привычки поведения наших основных глобальных операторов", - сказал он на совместном заседании комиссий Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" и "Северный морской путь и Арктика" на форуме "Арктика - регионы".

Цыбульский отметил, что нестабильная ситуация в Красном море приводит к удорожанию провозимой продукции, что дает дополнительные преимущества для ТТК. "Часть грузов уже сегодня идет в обход Суэцкого канала, <...> увеличились сроки доставки таких грузов на 10-15 суток. А естественно, каждые сутки - это серьезные затраты на единицу себестоимости продукции. Я уже не говорю о <...> пробках в Суэцком канале, там, где неделю корабли могут стоять и ждать, что тоже, соответственно, приводит к подорожанию товаров, а как следствие, подорожанию единиц продукции", - пояснил Цыбульский.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и Росатому до августа разработать модель формирования Трансарктического транспортного коридора из Санкт-Петербурга во Владивосток через Архангельск.