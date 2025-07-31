Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев отметил, что в случае с мотоциклистами это приводит к ДТП с серьезными последствиями

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев направил письмо на имя министра транспорта Андрея Никитина с просьбой изменить состав для нанесения дорожной разметки, сделав его менее скользким. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас обязать компетентные службы внести изменения в нормативную документацию и изменить состав для нанесения дорожной разметки, сделав его абразивным и устойчивым к скольжению", - говорится в документе.

Гусев напомнил, что в апреле в Госдуме состоялся круглый стол, на котором в том числе обсуждалась проблема безопасности мотоциклистов на дорогах. Он отметил, что зачастую мотоциклисты получают травмы из-за скользкой дорожной разметки.

Депутат пояснил, что дорожная разметка наносится материалом, который при затвердевании становится очень скользким, особенно в дождь. "Для автомобилей это представляет некоторые неудобства и при определенных обстоятельствах может спровоцировать ДТП, но в случае с мотоциклистами, при наезде или маневрировании, скользкая и в дождь, и в жару разметка обязательно приводит к ДТП с серьезными последствиями", - подчеркнул Гусев.

Также он указал на опасность конструкции дорожных тросовых отбойников. По словам парламентария, они представляют собой "опасную ловушку для мотоциклистов", которые при падении могут попасть на отбойник и получить летальные повреждения. "Прошу вас обязать компетентные службы внести изменения в нормативную документацию и дополнить тросовый отбойник специальной металлической полосой для предотвращения получения травм при падении мотоциклистов", - добавил Гусев.