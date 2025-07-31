Расходная часть регионального бюджета выросла на 12,4 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в бюджет региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Расходная часть регионального бюджета выросла на 12,4 млрд рублей, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 23 млрд рублей.

В декабре 2024 года бюджет Ростовской области на 2025 год был принят с профицитом в 27,23 млн рублей. Доходы областного бюджета на 2025 год cпрогнозировали на уровне 363,35 млрд рублей, расходы - 363,32 млрд рублей.

"С учетом изменения параметров бюджета доходы в 2025 году составят 252,5 млрд рублей, расходы - 375,7 млрд рублей, дефицит - 23 млрд рублей", - сообщила первый заместитель министра финансов региона Лариса Аношина в ходе 22 заседания законодательного собрания области.

Она отметила, что для обеспечения сбалансированности бюджета планируется привлечение банковских кредитов. По словам Аношиной, эта мера вынужденная, власти продолжают работу по бюджетной консолидации, переформатированию расходов и замещению коммерческих кредитов. Также уточняется, что областное правительство готово обсуждать с федеральным центром вопросы предоставления дополнительной финансовой помощи и возможные изменения в законодательстве. "Это первые поправки в бюджет нынешнего года. Ситуация достаточно напряженная, мы с вами все понимаем. Надеемся, что общими усилиями с подключением наших коллег на федеральном уровне ситуация будет улучшаться", - отметил председатель регионального парламента Александр Ищенко.

Согласно представленным данным, прогнозируемый объем государственного долга Ростовской области на конец 2025 года составит 60,7 млрд рублей, что соответствует 21,4% от установленной нормативной величины. В 2026-2027 годах ожидается профицит бюджета в размере 2,5 млрд рублей ежегодно.

Показатели консолидированного бюджета региона предусматривают доходы в сумме 426 млрд при расходах 456 млрд рублей, отметила замминистра финансов области. Дефицит источников финансирования оценивается в 30 млрд рублей. Бюджетная обеспеченность на одного жителя области составит 103 тыс. рублей.

Направления расходов

По словам Аношиной, в 2025 году расходы на здравоохранение в Ростовской области после поправок в бюджет вырастут на 1,44 млрд рублей - до 40,5 млрд рублей. Основные направления: модернизация приемных отделений, капремонты больниц, закупка оборудования, помощь участникам СВО и льготные лекарства. В образовании дополнительные средства пойдут на стройку школ в Николаевке, Батайске, Ростове-на-Дону и Красном Сулине, а также на ремонты школ и ввод детсада в Донецке. Дорожное хозяйство получит дополнительно 1,8 млрд рублей (всего 33 млрд рублей). Расходы на ЖКХ увеличатся на 5,8 млрд рублей (до 27,3 млрд рублей), включая ремонт инфраструктуры в Таганроге, Звереве, водопроводов в Азовском и других районах, а также газификацию поселков. Дополнительно выделено также 1,1 млрд рублей на расселение из аварийного жилья и 1,5 млрд рублей - на капремонт многоквартирных домов.