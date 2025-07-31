РСТ: страховые компании не получали обращений россиян об аллергии на море за рубежом

В СМИ появились сообщения о случаях так называемой "аллергии на море" у российских туристов в Турции, Египте и на Мальдивах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Страховые и туристические компании не получали обращений от российских туристов с жалобами на аллергию на море на курортах Турции, Египта и Мальдив. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"В связи с появлением в СМИ сообщений о случаях так называемой "аллергии на море" у российских туристов в Турции, Египте и на Мальдивах Российский союз туриндустрии обращает внимание на отсутствие официально зафиксированных обращений по данному вопросу со стороны туристических и страховых компаний. На данный момент туроператоры, туристические и страховые компании не подтверждают массовых жалоб туристов на подобные случаи", - говорится в сообщении.