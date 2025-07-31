Цыбульский предложил РЭЦ разработать программу для продвижения СМП

Также председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" отметил важность субсидирования товаров со стороны государства

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Российскому экспортному центру (РЭЦ) нужно обратить внимание на разработку программы продвижения Северного морского пути для привлечения зарубежных партнеров. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Для того, чтобы у нас сегодня Северный морской путь становился все более и более интересным для наших зарубежных партнеров, для наших импортных партнеров, очень важно увеличить или как-то интенсифицировать подписку на программу продвижения этого маршрута перед нашими зарубежными партнерами. Поэтому здесь, наверное, Российский экспортный центр я попросил бы обратить внимание, может, какую-то отдельную программу [необходимо разработать]", - сказал он на совместном заседании комиссий Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" и "Северный Морской путь и Арктика" на форуме "Арктика - регионы".

Также Цыбульский отметил важность субсидирования товаров со стороны государства. "Наши товары сегодня, если не будут дополнительно стимулироваться в части поддержки себестоимости со стороны государства, будут проигрывать товарам на зарубежных рынках. <...> Поэтому понятно, что если мы хотим, чтобы наши товары <...> на зарубежных рынках находили своих покупателей, мы должны искать форму поддержки наших партнеров хотя бы на ближайшее время", - добавил он.

Кроме того, глава комиссии Госсовета предложил перенять опыт Китая по строительству бондовых складов. "Это очень важно для того, чтобы создать интерес для импортеров, для наших экспортеров, завозить свои товары сюда, а дальше вокруг этих, по сути, свободных таможенных зон еще и организовывать производство, сборку этих товаров и так далее. И, соответственно, это будет выгодно и для российских производителей, и для наших импортеров, и для экспортеров", - отметил он.