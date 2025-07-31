Первоначально рейсы будут осуществляться раз в неделю, а затем добавится второй еженедельный рейс

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" в августе возобновит полеты из Москвы в Тегеран, рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два рейса в неделю по средам и пятницам. Об этом сообщили в авиакомпании.

"Аэрофлот" в августе возобновляет полеты из Москвы в Тегеран. Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321", - говорится в сообщении.

Как убедился ранее корреспондент ТАСС, "Аэрофлот" запустил продажу авиабилетов на рейсы сообщением Москва - Тегеран. В среднем стоимость билетов начинается от 17 тыс. рублей. Вылет рейсов авиакомпании из Москвы в Тегеран запланирован в 22:50 мск из аэропорта Шереметьево, а прибытие в аэропорт имени имама Хомейни в 03:25 по местному времени. Время в пути составит около четырех часов.

"Аэрофлот" ранее планировал с 4 июля возобновить полеты из Москвы в Тегеран после снятия Росавиацией запрета на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для авиакомпаний России. Но ограничения авиавластями Ирана были продлены до 10 июля. Затем авиакомпания сообщила, что авиарейсы "Аэрофлота" между Москвой и Тегераном отменены до снятия ограничений, которые продлены авиавластями Ирана до 1 августа.